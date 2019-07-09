Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик стал фигурантом дела о сокрытии доходов.
Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры. По её данным, Насалик «забыл» задекларировать $1,249 млн.
18 июня партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» опубликовала свой план по борьбе с коррупцией в стране, который основывается на создании единой системы электронного управления.
Ранее News.ru писал о том, что генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что уголовное дело по статье «финансирование терроризма» зарегистрировано в рамках дела против телеканала NewsOne, который пытался организовать телемост с Россией.