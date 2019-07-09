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Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что уголовное дело по статье «финансирование терроризма» зарегистрировано в рамках дела против телеканала NewsOne, который пытался организовать телемост с Россией.

Должностные лица кипрских офшорных компаний NewsOne и одного из российских банков, который обслуживает государственный оборонный заказ — одни и те же люди, — цитирует Луценко РИА Новости. Телемост подвергся жёсткой...