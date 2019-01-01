Главу МИД Украины расстроили советские фильмы под Новый год

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетовал на советские фильмы в новогоднем телеэфире. Неприятное для себя обстоятельство он обнаружил во время подготовки праздничного стола.
Своими наблюдениями он поделился в Интернете.
«Есть две новости: плохая — советских фильмов в новогоднем эфире всё ещё много, а хорошая — их всё же поубавилось», — написал Климкин на своей странице в Facebook.
Он также выразил надежду на то, что за минувший год украинцы стали «ещё хоть немного менее советскими».
Ранее, как сообщал News.ru, митрополит Рязанский и Михайловский Марк в своей предновогодней речи прихожанам назвал «неположительной» идею киноленты Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». При этом священник отметил, что в целом в фильме нет ничего плохого.