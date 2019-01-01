Главу МИД Украины расстроили советские фильмы под Новый год

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Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетовал на советские фильмы в новогоднем телеэфире. Неприятное для себя обстоятельство он обнаружил во время подготовки праздничного стола.

Своими наблюдениями он поделился в Интернете.

«Есть две новости: плохая — советских фильмов в новогоднем эфире всё ещё много, а хорошая — их всё же поубавилось», — написал Климкин на своей странице в Facebook.

Он также выразил надежду на то, что за минувший год украинцы стали «ещё хоть немного менее советскими».

Ранее, как сообщал News.ru, митрополит Рязанский и Михайловский Марк в своей предновогодней речи прихожанам назвал «неположительной» идею киноленты Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». При этом священник отметил, что в целом в фильме нет ничего плохого.