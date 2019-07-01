https://static.news.ru/photo/7d120f30-9beb-11e9-a389-fa163e074e61_1024.jpg Кристинн Храфнссон Фото: Wiktor Szymanowicz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Коллега Джулиана Ассанжа, главный редактор сайта WikiLeaks Кристинн Храфнссон, рассказал о его психологическом самочувствии.

По его словам, основатель ресурса находится сегодня в лучшем состоянии, нежели несколько недель назад, но «всё ещё страдает».

Храфнссон отметил, что Ассанж знает о грозящем ему тюремном сроке в 175 лет, но из-за полной изоляции не владеет всей информацией по своему делу и не может выстроить защиту от экстрадиции в США.

Главред сайта добавил, что шансы на освобождение Ассанжа минимальны. Он предположил, что основатель ресурса после завершения всех слушаний в Великобритании обратится в ЕСПЧ, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Ассанж может отправиться в Швецию для сотрудничества со следствием. Адвокат Пер Самуэлльссон подчеркнул, что основателю WikiLeaks нечего скрывать.