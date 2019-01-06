Главный раввин Украины заступился за УПЦ

Председатель Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, главный раввин Киева и Украины Яков Блайх выразил надежду на то, что Конституционный суд отменит закон о переименовании Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. Он назвал документ не соответствующим конституции.
«Международные организации, даже те, которые поддерживают Украину, уже делали заявления о том, что это неправильно, и то, что произошло в парламенте, является провокацией», — заявил Блайх в интервью агентству «Главком».
По словам раввина, он намерен просить президента и Верховную раду повременить с исполнением закона, пока его изучает Конституционный суд.
Яков Блайх отметил, что «должна быть граница между государством и религией», и уточнил, что «вопрос в том, где проходит эта граница».
Ранее на Украине вступил в силу закон, который предписывает УПЦ в течение четырёх месяцев изменить название. В церкви заявили, что намерены обратиться в Конституционный суд.
Как сообщал News.ru, главный раввин Украины уже называл неконституционным закон о переименовании религиозной организации.