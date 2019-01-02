USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,285 $   Brent53.30 $ Bitcoin3,873.03 $
МОСКВА-3°C20:22
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Главный раввин Украины осудил переименование УПЦ

Danil Shamkin/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Главный раввин Украины Яков Дов Блайх вступился за Украинскую православную церковь (УПЦ). Он назвал неконституционным закон о переименовании религиозной организации.

Блайх заявил, что прихожане УПЦ — такие же украинцы, «живут в Украине и верят в Бога». По его мнению, подобные решения государства могут впоследствии коснуться и других религиозных организаций в стране.

«Принятое Верховной Радой решение означает, что никакая религия не может чувствовать себя защищенной от вмешательства государства в Украине. Сегодня это Московский патриархат, а завтра мусульманство, евреи и т. д.», — подчеркнул раввин.

Он выразил надежду на то, что президент Пётр Порошенко не подпишет закон ввиду антиконституционности. Блайх призвал сперва передать документ на изучение Конституционного суда, передает «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что на собраниях духовенств Волынской, Ровеньковской, Уманской, Вознесенской, Тульчинской, Северодонецкой и Конотопской епархий священнослужители единогласно заявили о том, что продолжают поддерживать митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и всю каноническую Украинскую православную церковь.


#украина #упц
самое читаемое
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США
происшествия
Президент побывал на месте трагедии
Что сделано Путиным в Магнитогорске


читайте также
в мире 17:43, 26 декабря 2018
Киевский хор поддержал УПЦ флешмобом в центре Милана
в мире 09:39, 25 декабря 2018
В УПЦ заявили о несуществовании «Новой церкви» Украины
в мире 12:10, 23 декабря 2018
УПЦ сравнила украинский режим с нацистской Германией
Лента новостей
в мире 20:15
Епифаний позвал всех украинцев в автокефальную церковь
происшествия 20:08
Опасность для спасателей в Магнитогорске сохраняется
в мире 20:00
Украинский телеканал убрали из эфира из-за России
спорт 19:56
Президенту МОК приписали «выступление» за Россию
происшествия 19:55
Школьник травмировал голову на горке в Набережных Челнах
Другие новости
в мире 20:15
Епифаний позвал всех украинцев в автокефальную церковь
в мире 20:00
Украинский телеканал убрали из эфира из-за России
в мире 19:50
НБУ обвинил «дочку» Сбербанка в отмывании доходов
в мире 19:43
Школьник в США убил женщину, спасаясь от мужчины с ружьём
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top