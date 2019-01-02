Главный раввин Украины осудил переименование УПЦ

https://news.ru/storage/news/82ceb1a07b730111f662dc0cf65e8185/42886e73-5369-4f8e-9b4c-657bd2dd34f0_850.jpg Danil Shamkin/Global Look Press

Главный раввин Украины Яков Дов Блайх вступился за Украинскую православную церковь (УПЦ). Он назвал неконституционным закон о переименовании религиозной организации.

Блайх заявил, что прихожане УПЦ — такие же украинцы, «живут в Украине и верят в Бога». По его мнению, подобные решения государства могут впоследствии коснуться и других религиозных организаций в стране.

«Принятое Верховной Радой решение означает, что никакая религия не может чувствовать себя защищенной от вмешательства государства в Украине. Сегодня это Московский патриархат, а завтра мусульманство, евреи и т. д.», — подчеркнул раввин.

Он выразил надежду на то, что президент Пётр Порошенко не подпишет закон ввиду антиконституционности. Блайх призвал сперва передать документ на изучение Конституционного суда, передает «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что на собраниях духовенств Волынской, Ровеньковской, Уманской, Вознесенской, Тульчинской, Северодонецкой и Конотопской епархий священнослужители единогласно заявили о том, что продолжают поддерживать митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и всю каноническую Украинскую православную церковь.