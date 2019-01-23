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Главный оппозиционер Венесуэлы заручился поддержкой Трампа

Президент США Дональд Трамп Ting Shen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп

в мире [ версия для печати ]

Президент США Дональд Трамп признал главу парламента и лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо переходным президентом страны вместо действующего главы государства Николаса Мадуро.

«Сегодня я официально признал председателя венесуэльской Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы», — передаёт слова Трампа Белый дом.

Американский лидер также заявил, что намерен использовать все экономические и дипломатические инструменты для «восстановления демократии в Венесуэле».

Ранее главный оппозиционер Венесуэлы Гуайдо провозгласил себя и.о. президента. Об этом он заявил на митинге в Каракасе, писал News.ru.


#Трамп #венесуэла #поддержка
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