Главный оппозиционер Венесуэлы заручился поддержкой Трампа

Президент США Дональд Трамп признал главу парламента и лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо переходным президентом страны вместо действующего главы государства Николаса Мадуро.
«Сегодня я официально признал председателя венесуэльской Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы», — передаёт слова Трампа Белый дом.
Американский лидер также заявил, что намерен использовать все экономические и дипломатические инструменты для «восстановления демократии в Венесуэле».
Ранее главный оппозиционер Венесуэлы Гуайдо провозгласил себя и.о. президента. Об этом он заявил на митинге в Каракасе, писал News.ru.