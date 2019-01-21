Главный охранник задержан по делу об убийстве мэра Гданьска

https://news.ru/storage/news/78d50b3fcfc0be0880a80cf871714735/5a2e6868-0698-4b98-8d5c-7ccc2c1f9f3a_850.jpg Mateusz Slodkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Польше задержан глава охранной фирмы, в обязанности которой входило отслеживание безопасности на благотворительным концерте, где был убит мэр Гданьска Павел Адамович.

Мужчину обвиняют в даче ложных показаний.

Как сообщила пресс-секретарь окружной прокуратуры в Гданьске Гражина Ваврынюк, охранник предоставил следствию недостоверные данные, чтобы «скрыть недоработки в сфере обеспечения безопасности мероприятия».

«Мы выяснили, что непосредственно после инцидента и задержания была совершена попытка осложнить следствие, что было сделано путём передачи информации о пропуске для СМИ. Это не соответствует истине», — сказала Ваврынюк.

Нападение на мэра Гданьска было совершено 13 января. По данным полиции, 27-летний злоумышленник выбежал на сцену во время выступления градоначальника и несколько раз ударил его ножом. Адамович впоследствии умер в больнице.

Преступника задержали на месте.

Ранее News.ru писал о планах злоумышленника проникнуть в президентский дворец в Варшаве.