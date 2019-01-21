Главный охранник задержан по делу об убийстве мэра Гданьска

В Польше задержан глава охранной фирмы, в обязанности которой входило отслеживание безопасности на благотворительным концерте, где был убит мэр Гданьска Павел Адамович.
Мужчину обвиняют в даче ложных показаний.
Как сообщила пресс-секретарь окружной прокуратуры в Гданьске Гражина Ваврынюк, охранник предоставил следствию недостоверные данные, чтобы «скрыть недоработки в сфере обеспечения безопасности мероприятия».
«Мы выяснили, что непосредственно после инцидента и задержания была совершена попытка осложнить следствие, что было сделано путём передачи информации о пропуске для СМИ. Это не соответствует истине», — сказала Ваврынюк.
Нападение на мэра Гданьска было совершено 13 января. По данным полиции, 27-летний злоумышленник выбежал на сцену во время выступления градоначальника и несколько раз ударил его ножом. Адамович впоследствии умер в больнице.
Преступника задержали на месте.
Ранее News.ru писал о планах злоумышленника проникнуть в президентский дворец в Варшаве.