https://static.news.ru/photo/efb1be92-a31f-11e9-a056-fa163e074e61_1024.jpg Валерий Герасимов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил с верховным главнокомандующим Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Тодом Уолтерсом возможные меры по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия — НАТО.

Военачальники обменялись мнениями о ситуации в сфере европейской и глобальной безопасности, возможных мерах по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия — НАТО, — сообщили в Минобороны России.

Как писал News.ru, взаимоотношения России и НАТО стали одной из ключевых тем телефонного разговора глав Вооружённых сил обеих сторон — Валерия Герасимова и недавно назначенного на свой пост Тода Уолтерса. Военачальники обменялись оценками военно-политической ситуации в Европе, текущего состояния российско-натовских отношений, а также транспарентности военной деятельности.