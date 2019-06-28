Лидер Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли арестован по подозрению в провоцировании общественного недовольства.
Такое решение принял Бинагадинский районный суд Баку. Согласно материалам расследования, Керимли под видом благотворительного марафона пытался озвучить призывы якобы в поддержку грубо нарушивших общественный порядок, оказавших сопротивление полиции или совершивших другие преступления лиц.
Ранее News.ru писал о том, что в Японии полиция арестовала гражданина России, который нанёс граффити на стены в районе дворца в центре Токио, где проживает император Нарухито и его супруга Масако.