https://static.news.ru/photo/bdb35fd6-9997-11e9-9b37-fa163e074e61_1024.jpg Али Керимли (в центре) Фото: Aziz Karimov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лидер Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли арестован по подозрению в провоцировании общественного недовольства.

Такое решение принял Бинагадинский районный суд Баку. Согласно материалам расследования, Керимли под видом благотворительного марафона пытался озвучить призывы якобы в поддержку грубо нарушивших общественный порядок, оказавших сопротивление полиции или совершивших другие преступления лиц.

Ранее News.ru писал о том, что в Японии полиция арестовала гражданина России, который нанёс граффити на стены в районе дворца в центре Токио, где проживает император Нарухито и его супруга Масако.