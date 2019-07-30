https://static.news.ru/photo/243eae58-b31b-11e9-91a0-fa163e074e61_660.jpg Ульяна Супрун Фото: Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун может сесть в тюрьму после проведения аудита закупок. Об этом заявил советник президента, основатель и совладелец клиники «Борис» Михаил Радуцкий.

Своими мыслями советник главы государства поделился в Facebook. Он сообщил, что украинский Минздрав вот уже четвёртый год не проводит закупки лекарств. Сейчас на себя берёт этот процесс созданное в конце прошлого года ГП «Медицинские закупки Украины».

Немного осталось до полного аудита деятельности министерства и закупок, которые, по мнению госпожи Ульяны, являются «прозрачными». «Весна придёт, сажать будем» — известный месседж. Однако знатоки говорят, что осенью тоже сажать можно, — написал Радуцкий.

Ранее News.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский должен отстранить от должности и. о. главы здравоохранения Ульяну Супрун. Такое мнение высказал глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.