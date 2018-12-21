Главаря террористов ликвидировали в Афганистане

https://news.ru/storage/news/3227c9547e184aafcb8ddb1073ef2a17/390f9da1-3cbd-4293-812a-33abdfce5f0c_850.jpg Rahmat Alizadah/Xinhua/Global Look Press

Один из лидеров движения «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в РФ) ликвидирован в восточной части Афганистана. Полиции удалось уничтожить муллу Кадира в провинции Парван. Убитый возглавлял местную радикальную ячейку.

Во время столкновения с бандитами правоохранителям удалось застрелить ещё троих экстремистов, сообщает «Синьхуа». В последнее время преступники активизировались в южных, восточных и северных регионах страны. Главари всё чаще переходят на сторону «Исламского государства» (группировка запрещена в России).

Ранее News.ru сообщал об уничтожении силовиками РФ нескольких боевиков на Ставрополье. Спецоперацию проводила Федеральная служба безопасности. Во время задержания исламисты оказали правоохранителям сопротивление и были уничтожены ответным огнём.