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Главаря террористов ликвидировали в Афганистане

Rahmat Alizadah/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Один из лидеров движения «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в РФ) ликвидирован в восточной части Афганистана. Полиции удалось уничтожить муллу Кадира в провинции Парван. Убитый возглавлял местную радикальную ячейку.

Во время столкновения с бандитами правоохранителям удалось застрелить ещё троих экстремистов, сообщает «Синьхуа». В последнее время преступники активизировались в южных, восточных и северных регионах страны. Главари всё чаще переходят на сторону «Исламского государства» (группировка запрещена в России).

Ранее News.ru сообщал об уничтожении силовиками РФ нескольких боевиков на Ставрополье. Спецоперацию проводила Федеральная служба безопасности. Во время задержания исламисты оказали правоохранителям сопротивление и были уничтожены ответным огнём.


#афганистан #террористы
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