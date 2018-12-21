Главаря террористов ликвидировали в Афганистане

Один из лидеров движения «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в РФ) ликвидирован в восточной части Афганистана. Полиции удалось уничтожить муллу Кадира в провинции Парван. Убитый возглавлял местную радикальную ячейку.
Во время столкновения с бандитами правоохранителям удалось застрелить ещё троих экстремистов, сообщает «Синьхуа». В последнее время преступники активизировались в южных, восточных и северных регионах страны. Главари всё чаще переходят на сторону «Исламского государства» (группировка запрещена в России).
Ранее News.ru сообщал об уничтожении силовиками РФ нескольких боевиков на Ставрополье. Спецоперацию проводила Федеральная служба безопасности. Во время задержания исламисты оказали правоохранителям сопротивление и были уничтожены ответным огнём.