Глава зоопарка Одессы нарядился свиньёй ради клипа

Провокационный клип был снят директором Одесского зоопарка Игорем Беляевым. Он, надев ярко-розовый плюшевый костюм свиньи, схватился за бейсбольную биту, монтировку, ножи и дробовик.
Таким образом, по сценарию, символ наступающего года пытается прогнать талисман года уходящего — собаку.
При этом клип снят на песню в стиле шансон, автором которой является сам Игорь Беляков.
Видео вызвало неоднозначную оценку зрителей, поэтому на момент подготовки этой публикации оно оказалось недоступно на официальном канале Одесского зоопарка в YouTube. Однако его опубликовали другие пользователи.
При этом на канале доступны более старые и менее кровожадные видео. Дело в том, что креативный директор ежегодно посвящает экстравагантные ролики животным — символам наступающего года. В 2017-м он в костюме пса, которого теперь пытается прогнать свинья, гулял по зоопарку и пел песни, а в 2016 году устроил «петушиные пляски».
Ранее News.ru сообщал, что в зоопарке Москвы впали в зимнюю спячку сони, бурундуки и тенреки. Кроме них, в сон погрузились бурый и гималайские медведи.