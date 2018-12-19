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Глава зоопарка Одессы нарядился свиньёй ради клипа

Скриншот Телеканал Репортёр/youtube.com

в мире [ версия для печати ]

Провокационный клип был снят директором Одесского зоопарка Игорем Беляевым. Он, надев ярко-розовый плюшевый костюм свиньи, схватился за бейсбольную биту, монтировку, ножи и дробовик.

Таким образом, по сценарию, символ наступающего года пытается прогнать талисман года уходящего — собаку.

При этом клип снят на песню в стиле шансон, автором которой является сам Игорь Беляков.

Видео вызвало неоднозначную оценку зрителей, поэтому на момент подготовки этой публикации оно оказалось недоступно на официальном канале Одесского зоопарка в YouTube. Однако его опубликовали другие пользователи.

При этом на канале доступны более старые и менее кровожадные видео. Дело в том, что креативный директор ежегодно посвящает экстравагантные ролики животным — символам наступающего года. В 2017-м он в костюме пса, которого теперь пытается прогнать свинья, гулял по зоопарку и пел песни, а в 2016 году устроил «петушиные пляски».

Ранее News.ru сообщал, что в зоопарке Москвы впали в зимнюю спячку сони, бурундуки и тенреки. Кроме них, в сон погрузились бурый и гималайские медведи.


#украина #зоопарки #новыйгод #одесса
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