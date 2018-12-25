Глава Ватикана призвал к миру в Сирии и на Украине

В своём традиционном рождественском послании папа римский Франциск призвал прекратить войны на Украине и в Сирии.
По его словам, необходимо закончить военные действия в Сирии, а значит, найти политическое решение конфликта, которое удовлетворило бы обе стороны. Не осталась без его внимания и ситуация на Украине и в Йемене.
«Да принесёт рождающийся Господь облегчение возлюбленной Украине, жаждущей вернуть себе прочный мир, который всё ещё не наступил», — сказал понтифик.
Ранее News.ru писал о том, что католики, протестанты и последователи Англиканской церкви всего мира 25 декабря отмечают Рождество Христово. Папа римский возглавил торжественную службу в соборе Святого Петра в Ватикане.