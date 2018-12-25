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Глава Ватикана призвал к миру в Сирии и на Украине

Evandro Inetti/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

В своём традиционном рождественском послании папа римский Франциск призвал прекратить войны на Украине и в Сирии.

По его словам, необходимо закончить военные действия в Сирии, а значит, найти политическое решение конфликта, которое удовлетворило бы обе стороны. Не осталась без его внимания и ситуация на Украине и в Йемене.

«Да принесёт рождающийся Господь облегчение возлюбленной Украине, жаждущей вернуть себе прочный мир, который всё ещё не наступил», — сказал понтифик.

Ранее News.ru писал о том, что католики, протестанты и последователи Англиканской церкви всего мира 25 декабря отмечают Рождество Христово. Папа римский возглавил торжественную службу в соборе Святого Петра в Ватикане.


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