Глава Ватикана призвал к миру в Сирии и на Украине

https://news.ru/storage/news/3ed236cf8089afaa057aadc100c3065a/8f80beda-1a31-4e63-ac3a-508d1d52669c_850.jpg Evandro Inetti/Global Look Press

В своём традиционном рождественском послании папа римский Франциск призвал прекратить войны на Украине и в Сирии.

По его словам, необходимо закончить военные действия в Сирии, а значит, найти политическое решение конфликта, которое удовлетворило бы обе стороны. Не осталась без его внимания и ситуация на Украине и в Йемене.

«Да принесёт рождающийся Господь облегчение возлюбленной Украине, жаждущей вернуть себе прочный мир, который всё ещё не наступил», — сказал понтифик.

Ранее News.ru писал о том, что католики, протестанты и последователи Англиканской церкви всего мира 25 декабря отмечают Рождество Христово. Папа римский возглавил торжественную службу в соборе Святого Петра в Ватикане.