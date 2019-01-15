Глава украинских автомобилистов пойдёт в президенты

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Лидер общественной организации автомобилистов Украины «Авто Евро Сила» Олег Ярошевич объявил о своём желании побороться за пост президента. Об этом он написал на странице организации в Facebook.

Своё намерение Ярошевич объясняет желанием «изменить что-то в жизни». На Украине должна произойти смена политических элит, считает главный автомобилист-общественник страны.

«Я принял решение баллотироваться на пост президента Украины как самовыдвиженец», — говорится в сообщении Ярошевича.

Общественная организация уже заявляла о намерении создать собственную гражданскую платформу и поддержать того кандидата, который отменит все акцизы на машины из Европы.

Ранее News.ru сообщал, что бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко решил заявить свою кандидатуру на выборы президента страны, которые состоятся 31 марта.