https://static.news.ru/photo/9f9c65f2-9dc9-11e9-86df-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министерство внутренних дел Грузии проводит расследование в связи с разгоном митинга в Тбилиси. До окончания следственных действий руководитель департамента по особым поручениям МВД Георгий Какичашвили отстранён от выполнения своих обязанностей.

Однако представитель силового ведомства не был уволен, отмечается в заявлении, опубликованном на сайте полиции страны.

Ранее News.ru сообщал, что прекращение полётов российских авиакомпаний и последовавший за этим отток российских туристов обойдётся Грузии в круглую сумму. По оценкам главы Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили, ущерб экономике республики составит 2 млрд лари (около $710 млн).