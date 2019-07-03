Министерство внутренних дел Грузии проводит расследование в связи с разгоном митинга в Тбилиси. До окончания следственных действий руководитель департамента по особым поручениям МВД Георгий Какичашвили отстранён от выполнения своих обязанностей.
Однако представитель силового ведомства не был уволен, отмечается в заявлении, опубликованном на
Ранее News.ru сообщал, что прекращение полётов российских авиакомпаний и последовавший за этим отток российских туристов обойдётся Грузии в круглую сумму. По оценкам главы Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили, ущерб экономике республики составит 2 млрд лари (около $710 млн).