Глава Renault Карлос Гон подал в отставку

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Карлос Гон

Генеральный директор корпорации Renault Карлос Гон подал совету директоров прошение об отставке с поста.

Об этом в интервью Bloomberg на экономическом форуме в Давосе заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Как ранее писал News.ru, представители правительства Франции уведомили власти Японии о намерении добиваться слияния автоконцернов Nissan Motor и Renault в единый холдинг. Также Париж сообщил Токио о планах скорого избрания нового главы совета директоров японского автопроизводителя после ареста Карлоса Гона.