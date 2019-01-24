Глава Renault Карлос Гон подал в отставку

Генеральный директор корпорации Renault Карлос Гон подал совету директоров прошение об отставке с поста.
Об этом в интервью Bloomberg на экономическом форуме в Давосе заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
Как ранее писал News.ru, представители правительства Франции уведомили власти Японии о намерении добиваться слияния автоконцернов Nissan Motor и Renault в единый холдинг. Также Париж сообщил Токио о планах скорого избрания нового главы совета директоров японского автопроизводителя после ареста Карлоса Гона.