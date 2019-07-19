https://static.news.ru/photo/fe1a0f92-aaf0-11e9-8774-fa163e074e61_1024.jpg Фото: AdMedia/Global Look Press

Россия представляет для США угрозу в краткосрочной перспективе. Об этом заявил директор Разведывательного управления Минобороны США Роберт Эшли. По его словам, если страну «припереть к стенке», она может повести себя непредсказуемо.

В связи с этим особую тревогу у американцев вызывают несколько тысяч ядерных зарядов, которые имеются в распоряжении Москвы. Что касается Китая, то от него исходит долгосрочная угроза, передаёт Lenta .

Китайцы лидируют в экономическом плане. Это долгосрочное, — резюмировал он.

Ранее Эшли сообщал, что ни Москва, ни Пекин, ни Тегеран не стремятся к войне с Вашингтоном. По его мнению, руководство этих стран понимает, что «исход такой войны будет ужасным для всех», писал News.ru.