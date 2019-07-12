https://static.news.ru/photo/b843ad3e-a4c4-11e9-8447-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ZEUS/Depo Photos via ZUMA Wire/TASS

Исполняющий обязанности министра обороны США Марк Эспер обсудит по телефону доставку в Турцию российских С-400 с турецким министром нацобороны.

Об этом заявил сам временный глава Пентагона. Он также подчеркнул, что позиция США по этому вопросу не изменилась.

Мы знаем, что Турция приняла поставки элементов С-400, наша позиция в отношении американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 не изменилась, — сказал Эспер.

Ранее News.ru писал о том, что три российских самолёта с деталями систем ПВО С-400 прибыли в Турцию.