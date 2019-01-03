USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,287 $   Brent53.30 $ Bitcoin3,904.86 $
МОСКВА-3°C06:59
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Глава Пентагона назвал Китай главным противником США

Патрик Шанахан USAF, TSgt, USAF/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Патрик Шанахан

в мире [ версия для печати ]

Исполняющий обязанности главы Министерства обороны США Патрик Шанахан заявил о своих приоритетах в должности руководителя Пентагона. По его словам, основной для него станет политика в отношении Китая.

Такое заявление Шанахан сделал на закрытой встрече с подчинёнными. Об этом сообщает портал Military.com со ссылкой на источник в военном ведомстве Соединённых Штатов.

Глава Пентагона на встрече в свой первый рабочий день подчеркнул, что в его ведомстве будут следить за уже ведущимися операциями армии, но цель будет другой.

«Китай, Китай и ещё раз Китай», — цитирует портал слова неназванного представителя Пентагона.

При этом Шанахан добавил, что утверждённая бывшим главой Министерства обороны Джеймсом Мэттисом Стратегия национальной обороны (СНО) будет реализована в полной мере. СНО предусматривает долговременное стратегическое соперничество США с Китаем и Россией.

Ранее News.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп, представляя нового главу Минобороны, отметил, что Шанахан «добился больших успехов» как в Пентагоне, так и ранее — в компании Boeing. До последнего времени Шанахан занимал пост заместителя главы военного ведомства.


самое читаемое
культура
Возможную причину смерти Дыховичного назвали в соцсети
происшествия
Опубликовано видео взрыва маршрутки в Магнитогорске


читайте также
в мире 00:16, 24 декабря 2018
Пентагон выступил против вывода войск из Сирии
в мире 18:34, 23 декабря 2018
Белый дом: мы давно хотели избавиться от главы Пентагона
в мире 02:51, 21 декабря 2018
Глава Пентагона Мэттис уходит в отставку из-за раздора с Трампом
Лента новостей
происшествия 06:54
Спасатели нашли новых погибших под завалами в Магнитогорске
оружие 06:48
Реактивные системы залпового огня развернут США на Окинаве
происшествия 06:35
Издание: к магнитогорской трагедии причастны боевики ИГ
происшествия 05:45
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом под Тулой
общество 05:12
Телеканал назвал причину смерти Криса Кельми
Другие новости
в мире 05:06
США оставят в Афганистане группы спецназа
в мире 04:49
Иран соболезнует в связи с трагедией в Магнитогорске
в мире 04:08
Полиция избила пожилого авиаконструктора в Киеве
в мире 00:59
Трамп связал распад СССР с войной в Афганистане
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top