Глава Пентагона назвал Китай главным противником США

https://news.ru/storage/news/484f50c926c8d9637e6881ec9291d940/a60c669d-8dac-41e0-90a7-ecb88d3d8aa8_850.jpg USAF, TSgt, USAF/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Патрик Шанахан

Исполняющий обязанности главы Министерства обороны США Патрик Шанахан заявил о своих приоритетах в должности руководителя Пентагона. По его словам, основной для него станет политика в отношении Китая.

Такое заявление Шанахан сделал на закрытой встрече с подчинёнными. Об этом сообщает портал Military.com со ссылкой на источник в военном ведомстве Соединённых Штатов.

Глава Пентагона на встрече в свой первый рабочий день подчеркнул, что в его ведомстве будут следить за уже ведущимися операциями армии, но цель будет другой.

«Китай, Китай и ещё раз Китай», — цитирует портал слова неназванного представителя Пентагона.

При этом Шанахан добавил, что утверждённая бывшим главой Министерства обороны Джеймсом Мэттисом Стратегия национальной обороны (СНО) будет реализована в полной мере. СНО предусматривает долговременное стратегическое соперничество США с Китаем и Россией.

Ранее News.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп, представляя нового главу Минобороны, отметил, что Шанахан «добился больших успехов» как в Пентагоне, так и ранее — в компании Boeing. До последнего времени Шанахан занимал пост заместителя главы военного ведомства.