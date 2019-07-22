https://static.news.ru/photo/13e7920c-acdd-11e9-a807-fa163e074e61_1024.jpg Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает, что перед распределением тех или иных должностей в руководстве Верховной Рады Украины партии должны сначала определиться со своим статусом.

Политик выразил надежду, что в президиуме Рады будут члены партии «Слуга народа». При этом он отметил, что представители оппозиции также должны занять определённые должности, сообщает « Интерфакс ».

Но у нас как-то так в истории государства происходит, что несколько оппозиций. Пусть они между собой определятся, какая они оппозиция, — сказал он в эфире телеканала ICTV.

Разумков также заявил, что представители оппозиции «синхронно ездят в Европу», критикуют друг друга во время телешоу, а затем «делят какие-то должности». По словам политика, вице-спикером парламента должен быть человек, который будет работать исключительно на интересы Украины, независимо от партийной принадлежности.

Как ранее писал News.ru, после обработки 85% протоколов «Слуга народа» сохранила отрыв на досрочных выборах в Верховную раду.