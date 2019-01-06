Глава парламента Венесуэлы назвал Мадуро узурпатором

Новый спикер венесуэльского парламента Хуан Гуайдо назвал очередной срок пребывания Николаса Мадуро на посту главы государства узурпацией власти.
«Мадуро с 10 января будет узурпировать президентство в республике», — цитирует заявление парламентария Reuters.
Он также назвал единственной законной властью, избранной народом, национальную ассамблею страны.
Ранее Мадуро послал к чёрту тех, кто называет его диктатором. Венесуэльский лидер заявил, что не может быть таковым, поскольку всегда придерживался ценностей Симона Боливара. Он отметил, что многие из критикующих его политиков сами пользуются гораздо более жёсткими методами управления.