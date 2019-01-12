Глава Олимпийского комитета Японии даст пресс-конференцию

https://news.ru/storage/news/d9ee80f87631bb8a0295899b13519a3d/39f70938-6321-4eba-94c8-16107a14d247_850.jpg E]Martin Zabala/Xinhua/Global Look Press

Цунэкадзу Такэда

Обвиняемый Францией в коррупции председатель японского Олимпийского комитета Цунэкадзу Такэда 15 января выступит на пресс-конференции.

Одним из важных пунктов его встречи с журналистами станут обвинения в коррупции. Такэда, как передаёт агентство Киодо, намерен снова заявить о своей невиновности. Ранее он уже высказался об этом, назвав обвинения французских правоохранительных органов «немыслимыми».

Ранее News.ru писал о том, что 71-летнему Цунэкадзу Такэде предъявлены обвинения в коррупции. По мнению Следственного комитета Франции, победу Токио на выборах столицы Олимпиады-2020 в 2013 году купили.