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Глава Олимпийского комитета Японии даст пресс-конференцию

Цунэкадзу Такэда E]Martin Zabala/Xinhua/Global Look Press

Цунэкадзу Такэда

в мире [ версия для печати ]

Обвиняемый Францией в коррупции председатель японского Олимпийского комитета Цунэкадзу Такэда 15 января выступит на пресс-конференции.

Одним из важных пунктов его встречи с журналистами станут обвинения в коррупции. Такэда, как передаёт агентство Киодо, намерен снова заявить о своей невиновности. Ранее он уже высказался об этом, назвав обвинения французских правоохранительных органов «немыслимыми».

Ранее News.ru писал о том, что 71-летнему Цунэкадзу Такэде предъявлены обвинения в коррупции. По мнению Следственного комитета Франции, победу Токио на выборах столицы Олимпиады-2020 в 2013 году купили.


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