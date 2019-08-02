https://static.news.ru/photo/fc8a0d64-b52f-11e9-8c9e-fa163e074e61_660.jpg Андрей Богдан Фото: president.gov.ua

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан сослался прокомментировал информацию о своей грядущей отставке. По его словам, вся эта ситуация с публикацией его заявления в Сети напоминает ему происки спецслужб.

Заявление писал, все писали. Как оно появилось в Интернете, не знаю. Может, журналисты... может, СБУ, может, провокация спецслужб, — цитирует Богдана РИА Новости .

На вопрос, есть ли у Богдана желание уволиться, глава офиса Зеленского ответил, что его судьба в руках президента.

О том, что Богдан написал заявление об увольнении, СМИ сообщили 1 августа. Позднее эту информацию опроверг заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка.

Ранее, как писал news.ru, слухи об отставке главы АП прокомментировал сам украинский лидер. По его словам, заявление от члена его команды действительно лежит на его рабочем столе, однако оно пока не подписано.