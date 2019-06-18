https://static.news.ru/photo/1b0fccbe-919b-11e9-ad7f-fa163e074e61_1024.jpg Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер Фото: OSCE/Micky Kroell

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер рассчитывает на то, что приход к власти на Украине Владимира Зеленского приведёт к возобновлению отношений между Киевом и Москвой. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков после встречи с главой организации.

Гремингер называет разрешение кризиса на Украине важнейшим приоритетом для ОБСЕ. Он надеется, что смена руководства Украины даст новый старт её отношениям с Россией, в ходе которых будут постепенно созданы условия для урегулирования ситуации в Донбассе, сказал Пушков РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Зеленский при встрече с российским лидером Владимиром Путиным в первую очередь намерен поднять вопрос о территориальной принадлежности Крыма и Донбасса. По его словам, регионы принадлежат Украине, а единственный способ вернуть их — сохранение в силе антироссийских санкций.