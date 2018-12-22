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Главе новой церкви Украины звонили пранкеры

Евстратий Зоря Євстратій Зоря/facebook.com

Евстратий Зоря

в мире [ версия для печати ]

Пресс-секретарь новой церкви Украины Евстратий Зоря заявил, что предстоятелю Епифанию звонили российские пранкеры. В ходе разговора священнослужитель заподозрил, что это провокация.

По словам Евстратия, пранкер представился депутатом, председателем комитета иностранных дел Европейского парламента Дэвидом Макалистером. Он начали задавать предстоятелю вопросы о захвате Лавры, о поддержке тех или иных кандидатов на выборах, об отношении к правам гомосексуалистов.

«Во время разговора у митрополита Епифания появилось ощущение, что это провокация, поэтому он завершил её», — отметили в пресс-службе новой церкви Украины.

Зоря предупредил, что могут появиться сфальсифицированные заявления. Епифаний высказывал те же мнения, что и во всех публичных заявлениях, сообщает сайт «Киевские епархиальные ведомости».

Ранее News.ru писал, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к предстоятелям поместных православных церквей с призывом не признавать результаты Объединительного собора в Киеве. Священнослужитель назвал мероприятие «незаконным собранием».


#украина #церковь #пранкеры
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