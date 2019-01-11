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Глава НАСА открестился от поездки в Россию

Igor Golovniov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джим Брайденстайн не приедет в Россию для встречи с директором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным.

По словам пресс-секретаря главы НАСА Меган Пауэрс, никаких поездок за границу у директора в планах нет.

«Планы будущих поездок пока находятся на рассмотрении», — сказала Пауэрс, отвечая на вопрос ТАСС.

Брайденстайн отменил запланированный ранее визит Рогозина в США из-за позиции американских сенаторов. Поездка главы Роскосмоса в США была запланирована на февраль 2019 года. Специально для этого его вывели из-под американских санкций.

Ранее News.ru писал о том, что Дмитрий Рогозин призвал рассматривать отмену его поездки как «эпизод противостояния между президентом США Дональдом Трампом и Конгрессом». По его мнению, больше всего в этой ситуации беспокоит «степень предсказуемости и надёжности партнёров».


#переговоры #роскосмос #визит #НАСА
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