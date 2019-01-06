Глава NASA объяснил отмену визита Рогозина

https://news.ru/storage/news/78c014d501e018f11fe397ef9810ba53/d26ef445-8d07-4c6e-9e7d-288e4ba017c2_850.jpg NASA/Global Look Press

Директор NASA Джим Брайденстайн

Директор NASA Джим Брайденстайн заявил, что решение об отмене приглашения главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина было принято из-за давления со стороны сенаторов.

По его словам, многие из них заявляли, что визит был «не очень хорошей идеей».

«Я хотел подстроиться под интересы сенаторов, поэтому я отменил приглашение», — заявил он в интервью Washington Post.

Как писал News.ru, ранее космонавт Павел Виноградов выразил уверенность, что отмена встречи не скажется на российской космической программе отрицательно. Он отметил, что это произошло из-за аннексии Крыма. Ситуация говорит о том, что политический маразм в Штатах зашкаливает и «поднялся до космических высот».