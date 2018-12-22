Глава «Нафтогаза» назвал объёмы долгов перед компанией

https://news.ru/storage/news/944aa5a500cdc3bf9b1fbe708e7f86fc/0376e060-7a52-48c9-9a38-6edd8a333f84_850.jpg Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Трудности у «Нафтогаза Украины» в пик отопительного сезона могут возникнуть из-за того, что государственная компания начнет 2019 год с минимальным остатком денег на счетах. Об этом заявил глава концерна Андрей Коболев.

Одной из главных проблем является то, что предприятие продаёт газ по ценам ниже рыночных. С октября 2015 до конца июня 2018 года правительство должно было компенсировать группе «Нафтогаз» 102,9 млрд гривен, но этого не произошло, пишет Коболев в Facebook.

Даже средства, которые «Нафтогаз» должен был получить за реализацию газа по льготной цене, в полном объёме не получены. Так, совокупный долг потребителей составляет 57,5 млрд гривен. Другим фактором, который крайне негативно влияет на финансовое положение фирмы, стали долги региональных компаний и других потребителей за услуги балансировки перед «Укртрансгазом». В конце октября они превышали 28,3 млрд гривен.

В результате «Нафтогаз» войдёт в 2019 год с минимальными остатками денежных средств, что затрудняет закупки газа в пик отопительного периода. Под угрозой также находятся проекты по развитию добычи газа, модернизации ГТС. Только «Укргаздобыча» нуждается в инвестициях объёмом не менее 38 млрд гривен. В итоге в 2019 ожидается дефицит ликвидности в 35,2 млрд гривен.

Как писал News.ru, ранее депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Леонид Козаченко заявил, что «Нафтогаз Украины» необходимо продать из-за огромной кредиторской задолженности. По словам парламентария, на погашение всех долгов понадобится минимум три года. Продав «Нафтогаз», Киев сможет улучшить финансовое положение государства, поскольку получит от этой сделки «огромные деньги».