Министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс, отвечая на критику за присутствие на выступлении Григория Лепса в Юрмале, заявил, что пришёл на концерт Лаймы Вайкуле, а не Лепса.
По мнению Гиргенса, подобные заявления о Лепсе «обесценивают» творчество Вайкуле, которая организовала международный фестиваль,
Как писал News.ru, певец Григорий Лепс анонсировал совместную композицию с американским актёром Стивеном Сигалом. По его словам, новая песня будет подготовлена специально для музыкального фестиваля «Жара». Подробностей о будущих песнях он не сообщил.