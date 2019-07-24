https://static.news.ru/photo/18d288d4-ae2d-11e9-bc72-fa163e074e61_1024.jpg Григорий Лепс Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс, отвечая на критику за присутствие на выступлении Григория Лепса в Юрмале, заявил, что пришёл на концерт Лаймы Вайкуле, а не Лепса.

По мнению Гиргенса, подобные заявления о Лепсе «обесценивают» творчество Вайкуле, которая организовала международный фестиваль, пишет «ПолитЭксперт». Отмечается также, что в соседней Литве Григорий Лепс входит в список нежелательных лиц.

Как писал News.ru, певец Григорий Лепс анонсировал совместную композицию с американским актёром Стивеном Сигалом. По его словам, новая песня будет подготовлена специально для музыкального фестиваля «Жара». Подробностей о будущих песнях он не сообщил.