Георгий Гахария Фото: Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявил, что готов покинуть пост, если это потребуется. Об этом он сказал в разгар протестов, вспыхнувших в Тбилиси после визита в страну депутатов Госдумы.

Без проблем, я уйду в отставку, если будет такая необходимость, — цитирует Гахарию РИА Новости.

Как писал News.ru, участники многотысячного митинга в Тбилиси требуют отставки спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахарии и руководителя Службы государственной безопасности (СГБ) Вахтанга Гомелаури.

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