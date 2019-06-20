Глава МВД Грузии пообещал при необходимости уйти в отставку
Антон Касс
22:38, 20 июня 2019
https://static.news.ru/photo/5d453214-9393-11e9-a6b0-fa163e074e61_1024.jpgГеоргий ГахарияФото: Nicolas Maeterlinck/Global Look Press
Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявил, что готов покинуть пост, если это потребуется. Об этом он сказал в разгар протестов, вспыхнувших в Тбилиси после визита в страну депутатов Госдумы.
Без проблем, я уйду в отставку, если будет такая необходимость, — цитирует Гахарию РИА Новости.