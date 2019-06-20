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Участники проходящего в Тбилиси митинга за отставку председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе пытаются ворваться в здание высшего законодательного органа закавказского государства. Полиция сдерживает митингующих.

Как заявил один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава, акция продолжится до тех пор, пока в отставку не уйдёт Кобахидзе, передаёт РИА Новости. По его словам, организаторы митинга...