https://static.news.ru/photo/6a8c991a-98db-11e9-a452-fa163e074e61_1024.jpg Леван Изория Фото: Tamuna Kulumbegashvili/imago stock&people/Global Look Press

Грузия ежедневно ощущает угрозы со стороны России, заявил министр обороны страны Леван Изория.

Существует ежедневная исходящая от России угроза, — сказал грузинскому Первому каналу Изория.

По его мнению, РФ виновата в том, что позволила своим гражданам и военным оккупировать 20% территории Грузии. Поэтому оборонная концепция страны, основывающаяся на принципах мирной политики, направлена на предотвращение угроз со стороны Москвы. При этом Изория отметил, что сотрудничество с НАТО может стать важным гарантом безопасности грузинских граждан.

Когда мы говорим об усилении безопасности в регионе, имеем в виду больше НАТО в Грузии. Ещё никогда ранее не было таких всеобъемлющих, широкомасштабных отношений между нами и никогда прежде не было такого признания Грузии со стороны НАТО, как сегодня, — подчеркнул министр.

20 июня сотни грузин собрались перед зданием парламента в центре столицы, где проходила Межпарламентская ассамблея православия. Поводом послужило то, что глава российской делегации Сергей Гаврилов (депутат Госдумы), сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке со словами о независимости Абхазии и Южной Осетии. Эти два региона Грузия считает своими, они не признаны международным сообществом.

21 июня президент РФ Владимир Путин на фоне акций протеста в Тбилиси ввёл запрет на полёты в эту страну.

Как писал News.ru, Нацбанк Грузии оценил ущерб экономике страны от ожидаемого сокращения туристического потока из России. Согласно первым подсчётам, до конца 2019 года он составит до $200–300 млн.