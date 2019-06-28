Министр финансов РФ Антон Силуанов провёл встречу «на ногах» с американским коллегой Стивеном Мнучином.
Мнучин и Силуанов встречались «на ногах», — сообщил замглавы Минфина Сергей Сторчак.
Встреча прошла в рамках саммита G20 в японской Осаке. Разговор длился три минуты, передаёт
Как ранее писал News.ru, Антон Силуанов не согласен с тем, что российские малые и средние предприятия имеют основания опасаться правоохранительных органов. По его словам, Федеральная налоговая служба тоже «очень мягко с ними обращается» — проверяет менее 1% от всех малых и средних компаний страны.