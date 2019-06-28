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Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган может заниматься подготовкой встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне. Он исчез из делегации американского лидера после прибытия в Южную Корею с саммита «двадцатки» в Осаке.

Как отметил местный телеканал YTN, Биган пропал из поля зрения в 16:00 по местному времени (11:00 мск). По мнению журналистов, он может обсуждать с северокорейской стороной встречу президента США и...