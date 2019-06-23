https://static.news.ru/photo/4ac4ab9e-95d0-11e9-80f5-fa163e074e61_1024.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин допустил, что президент страны Владимир Зеленский может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в Японии.

Визиты Зеленского в Германию, Швейцарию и Францию министр назвал «разведкой боем». По его словам, они были сделаны очень вовремя, хотя и не принесли каких-либо правовых решений по Донбассу, «Северному потоку-2» и другим вопросам.

Затем будут встречи в японском городе Осака, с Путиным, — сказал Климкин в интервью « Пятому каналу ».

Ранее News.ru писал, что встречу Зеленского с Путиным анонсировали в Верховной раде. По словам одного из депутатов, главными её темами станут Донбасс и Крым.