Президент Украины Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин допустил, что президент страны Владимир Зеленский может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в Японии.

Визиты Зеленского в Германию, Швейцарию и Францию министр назвал «разведкой боем». По его словам, они были сделаны очень вовремя, хотя и не принесли каких-либо правовых решений по Донбассу, «Северному потоку-2» и другим вопросам.

Затем будут встречи в японском городе Осака, с Путиным, — сказал Климкин в интервью «Пятому каналу».

Ранее News.ru писал, что встречу Зеленского с Путиным анонсировали в Верховной раде. По словам одного из  депутатов, главными её темами станут Донбасс и Крым.

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