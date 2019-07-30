https://static.news.ru/photo/91866582-b2ad-11e9-a3ae-fa163e074e61_660.jpg ЗРС С-400 Фото: Xinhua/Global Look Press

Ситуация вокруг покупки Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 не влияет на отношения страны с НАТО, сообщил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.

Турция входит в первую пятёрку стран, которые вносят существенный вклад в НАТО, — отметил он.

Глава МИД Турции предложил «взглянуть» на заявления Йенса Столтенберга и его заместителя относительно С-400, подчеркнув, что тема о том, что у страны и организации есть проблемы, не поднималась.

По его словам , данный вопрос касается двусторонних отношений между республикой и США.

Ранее News.ru писал, что США пока не озвучивают сроки введения санкций против Турции из-за покупки российских С-400. Представители Госдепа объясняют это «приверженностью стратегическим отношениям» со страной.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что не винит Турцию за покупку российских комплексов противовоздушной обороны С-400. По его словам, американская сторона сможет «легко продать другим странам» истребители F-35, которые предназначались республике.