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Глава МИД Швеции продолжит работу на своём посту

Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём

в мире [ версия для печати ]

Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём будет занимать свою должность и при новом правительстве.

Избранный в пятницу премьер-министр Стефан Лёвен сегодня озвучивал состав нового кабинета министров и программу его работы на ближайшие четыре года. По его словам, глава МИД Маргот Валльстрём и министр обороны Петер Хультквист сохранят свои посты. Для Лёвена это уже второй срок в должности премьер-министра.

Ранее News.ru писал о том, что парламент Швеции (риксдаг) избрал премьер-министром действующего руководителя кабмина Стефана Лёвена. Политик возглавил кабинет министров второй раз подряд. Его поддержали 115 депутатов, против — 153, 77 человек воздержались от голосования. Срок полномочий составляет четыре года.


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