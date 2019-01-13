Помпео обсудил с главой МИД Катара ситуацию в Афганистане

Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани провёл встречу с госсекретарем США Майком Помпео. Они обсудили кризис между странами Персидского залива, ситуацию в Афганистане, сирийский вопрос, а также договорились усилить борьбу с терроризмом.
«Мы провели расширенный диалог и обсудили все проблемы, имеющие взаимный интерес, в частности, кризис между странами Персидского залива, ближневосточный процесс, переговоры по Афганистану, ситуацию в Сирии и усилия по борьбе с терроризмом», — сказал Аль Тани.
Об этом сообщил Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани на пресс-конференции по итогам диалога с госсекретарем США.
Помпео на этой неделе совершает турне по арабским странам. Он уже побывал в Иордании, Египте и ОАЭ.
Как ранее писал News.ru, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты планируют создать альянс из шести стран Персидского залива, Иордании и Египта. Новый альянс займётся разрешением конфликтов в этом регионе. Он также считает, что конфликт между Катаром и его соседями затянулся. Об этом он лично сообщил по итогам первого американо-катарского диалога в Дохе.