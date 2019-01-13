USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,287 $   Brent60.18 $ Bitcoin3,637.24 $
МОСКВА-6°C17:53
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Помпео обсудил с главой МИД Катара ситуацию в Афганистане

Майк Помпео Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Майк Помпео

в мире [ версия для печати ]

Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани провёл встречу с госсекретарем США Майком Помпео. Они обсудили кризис между странами Персидского залива, ситуацию в Афганистане, сирийский вопрос, а также договорились усилить борьбу с терроризмом.

«Мы провели расширенный диалог и обсудили все проблемы, имеющие взаимный интерес, в частности, кризис между странами Персидского залива, ближневосточный процесс, переговоры по Афганистану, ситуацию в Сирии и усилия по борьбе с терроризмом», — сказал Аль Тани.

Об этом сообщил Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани на пресс-конференции по итогам диалога с госсекретарем США.

Помпео на этой неделе совершает турне по арабским странам. Он уже побывал в Иордании, Египте и ОАЭ.

Как ранее писал News.ru, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты планируют создать альянс из шести стран Персидского залива, Иордании и Египта. Новый альянс займётся разрешением конфликтов в этом регионе. Он также считает, что конфликт между Катаром и его соседями затянулся. Об этом он лично сообщил по итогам первого американо-катарского диалога в Дохе.


#сша #переговоры #МАЙКПОМПЕО #Катар
самое читаемое
общество
Немцы назвали причину отвращения к туристам из России
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

читайте также
в мире 15:30, 13 января 2019
США хотят создать альянс из шести стран Персидского залива
в мире 14:56, 13 января 2019
Катар и США расширят военную базу в Дохе
в мире 02:00, 13 января 2019
США шантажируют ФРГ санкциями из-за «Северного потока—2»
в мире 21:01, 12 января 2019
Помпео обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Сирии
в мире 16:54, 11 января 2019
Помпео: саммит по Ближнему Востоку пройдёт в Польше
Лента новостей
спорт 17:52
Россияне выиграли золото в эстафете на КМ по биатлону
в мире 17:48
Премьер Чехии вступился за Huawei и ZTE
в мире 17:48
Порошенко усомнился в каноничности РПЦ
в мире 17:43
Правительственный автомобиль попал в ДТП на юге Польши
общество 17:43
Путин поздравил «Вивальди-оркестр» с 30-летием
Другие новости
в мире 17:48
Премьер Чехии вступился за Huawei и ZTE
в мире 17:48
Порошенко усомнился в каноничности РПЦ
в мире 17:43
Правительственный автомобиль попал в ДТП на юге Польши
в мире 17:36
Американский самолёт экстренно приземлился в Израиле
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top