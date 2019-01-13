Помпео обсудил с главой МИД Катара ситуацию в Афганистане

https://news.ru/storage/news/a707d9bd38e7ef16d61f59c3b5d6d6f7/c79a779c-b31a-4040-ac70-3130b4940fba_850.jpg Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Майк Помпео

Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани провёл встречу с госсекретарем США Майком Помпео. Они обсудили кризис между странами Персидского залива, ситуацию в Афганистане, сирийский вопрос, а также договорились усилить борьбу с терроризмом.

«Мы провели расширенный диалог и обсудили все проблемы, имеющие взаимный интерес, в частности, кризис между странами Персидского залива, ближневосточный процесс, переговоры по Афганистану, ситуацию в Сирии и усилия по борьбе с терроризмом», — сказал Аль Тани.

Об этом сообщил Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани на пресс-конференции по итогам диалога с госсекретарем США.

Помпео на этой неделе совершает турне по арабским странам. Он уже побывал в Иордании, Египте и ОАЭ.

Как ранее писал News.ru, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты планируют создать альянс из шести стран Персидского залива, Иордании и Египта. Новый альянс займётся разрешением конфликтов в этом регионе. Он также считает, что конфликт между Катаром и его соседями затянулся. Об этом он лично сообщил по итогам первого американо-катарского диалога в Дохе.