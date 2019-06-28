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Исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель отказался от своих слов о том, что Москва является врагом Мадрида.

Я думаю, что русские интерпретировали это заявление неправильно, — отметил дипломат в интервью газете El Periodico.

Он подчеркнул, что не говорил о том, что российская сторона является врагом Испании, и пояснил, что имел в виду Европу.

Я сказал, что Европа видит, как её старый защитник — Соединённые Штаты — перестаёт защищать её, как вновь появляется её бывший соперник или враг, имея в виду СССР, — заявил Боррель.

В заключение он добавил, что русские чрезмерно отреагировали на сказанное, однако ситуация нормализовалась.

У нас нет никаких проблем, — сказал представитель МИД Испании.

Ранее News.ru писал о том, что Боррель назвал Россию «старым врагом», который представляет угрозу для Европы. После этого в МИД РФ был вызван посол Испании в Москве, которому было указано на противоречие слов испанского политика, наносящих ущерб отношениям между Москвой и Мадридом. Испанские дипломаты подтвердили встречу, но были недовольны такой реакцией РФ на высказывания исполняющего обязанности главы МИД страны Жозепа Борреля. Также сотрудники министерства выразили непонимание, почему российские коллеги предали эту информацию огласке.