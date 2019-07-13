https://static.news.ru/photo/aadc4b4e-a65c-11e9-b940-fa163e074e61_1024.jpg Мохаммад-Джавад Зариф Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф получил визу США.

Она необходима ему для участия в ежегодной сессии Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС). Об этом сообщил пресс-секретарь постпредства Ирана при ООН Алиреза Мирусефи. По его словам, министр уже находится в Штатах.

Да, он получил визу и уже прибыл в Нью-Йорк, — передаёт слова дипломата ТАСС .

Ранее News.ru писал о том, что Зариф в телефонном разговоре со своим коллегой из Великобритании Джереми Хантом заявил, что Тегеран продолжит экспортировать нефть «при любых обстоятельствах».