https://static.news.ru/photo/f372a9a4-a57e-11e9-8ab4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф отправился в Нью-Йорк, чтобы принять участие в заседании Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС).

После США иранский министр посетит Боливарианскую Республику, где примет участие в министерском заседании бюро Движения неприсоединения. Кроме того, он проведёт несколько встреч с венесуэльскими политиками, говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства ИРИ.

Как писал News.ru, эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили превышение Тегераном запасов низкообогащённого урана. Позднее Зариф заявил, что его страна сократит запасы до оговорённых пределов, как только подписавшие его европейские страны начнут выполнять свои обязательства.