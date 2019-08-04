Фото: Prime Minister Office/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Подданные Великобритании и весь мир пристально следят за жизнью королевской семьи. В этот раз от их внимания не ускользнуло поздравление, которое принц Гарри адресовал своей жене Меган Маркл в день её рождения. 4 августа герцогине Сассекской исполнилось 38 лет.

С Днём рождения, моя потрясающая жена. Спасибо, что присоединилась ко мне в этом приключении! С любовью, Г., — написал в их общем Instagram любящий супруг. К трогательному поздравлению присоединились тысячи...