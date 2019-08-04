Иордания поддерживает позицию Ирана и Египта о важности разрешения кризиса и снижении напряжённости в Персидском заливе, сообщил министр иностранных дел королевства.
Наша позиция ясна — [она заключается] в необходимости деэскалации в заливе, создании добрососедских отношений и невмешательстве во внутренние дела государств, — подчеркнул он после переговоров со своими иракским и египетским коллегами.
По его словам, Иордания, Египет и Ирак готовы действовать ради прекращения кризиса, передаёт
Ранее News.ru писал, что министры иностранных дел Ирака, Иордании и Египта проведут трёхстороннюю встречу в Багдаде, чтобы обсудить укрепление отношений между арабскими государствами, расширение сотрудничества и экономические факторы урегулирования ситуации в Ираке, а также борьбу с терроризмом.