Прокуратура Панамы возбудила уголовное дело по отмыванию преступных доходов, к которому может быть причастен бывший президент Украины Пётр Порошенко. Этому предшествовали показания под присягой юриста Андрея Портнова. Он был первым заместителем руководителя администрации четвёртого президента Украины Виктора Януковича.

Панамские власти почти месяц изучали заявление и приняли решение о начале официальных уголовных процедур. Мы ждём активности панамских властей по всем направлениям деятельности компаний Порошенко, его банковских счетов, торговых и...