Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар посетит российскую столицу в конце августа. Он будет встречаться с Сергеем Лавровым, возглавляющим МИД РФ.
Мы ожидаем визита министра иностранных дел Индии Субраманияма Джайшанкара в конце месяца. Наш министр иностранных дел встретится с [главой МИД РФ Сергеем] Лавровым, — приводит ТАСС слова посла республики в РФ Бала Венкатеша Вармы, сказанные на брифинге в посольстве.
Ранее пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского попала в курьёзную ситуацию, назвав премьер-министра Индии Нарендру Моди женщиной.
На официальной странице команды украинского лидера в Facebook появилась публикация о переговорах Зеленского с индийским премьером, а также поздравление с переизбранием Моди. При этом к нему обращались в женском роде. Позже пост был отредактирован и ошибка исправлена, писал News.ru.