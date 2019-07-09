https://static.news.ru/photo/b474143c-a253-11e9-a31d-fa163e074e61_1024.jpg Давид Залкалиани Фото: facebook.com/dzalkaliani

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани приветствовал заявление президента России Владимира Путина об отсутствии необходимости в применении санкций против страны.

Решение президента России однозначно является единственным и правильным. Это решение можно лишь приветствовать, — сказал Залкалиани.

Госдума единогласно поддержала заявление, осуждающее антироссийские провокации в Грузии, и предложила дать на них ответ в экономической сфере. Парламентарии сначала обсуждали предложение о запрете на ввоз в Россию грузинских вин и минеральной воды и заморозке денежных переводов из РФ в Грузию, но затем решили оставить выработку конкретных мер на усмотрение правительства.

Инициатива парламентариев стала ответом на выходку грузинского журналиста Георгия Габунии. 7 июля он в прямом эфире обматерил президента РФ Владимира Путина. Премьер-министр страны Мамука Бахтадзе назвал произошедшее провокацией со стороны экс-президента Михаила Саакашвили.

Как ранее писал News.ru, Путин выступил против введения экономических санкций в отношении Грузии. Их инициируют в Госдуме.