Глава МИД Германии выступил против ракет США в Европе

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Хайко Маас

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас выступил против размещения ракет США средней дальности на территории Европы в случае выхода Соединённых Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Он считает, что европейские государства не должны становиться полем для споров по вопросу наращивания вооружений, информирует Nation News.

Как ранее писал News.ru, новый удар нанесён архитектуре мировой безопасности и стабильности итогами голосования Генассамблеи ООН по предложенной Россией резолюции в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). В МИД РФ выразили разочарование в связи с тем, что документ не был поддержан.