Глава МИД ФРГ посетит Россию в январе

https://news.ru/storage/news/0090109a9c69646f636c9ce95dc92004/1cc0c4a6-4eaa-46ca-8bb2-9adac1de4277_850.jpg Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Хайко Маас

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что посетит в январе Москву. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«Я отправлюсь в этом месяце ещё раз в Москву, чтобы обсудить с моим коллегой не только будущее ДРСМД, но и экономические реформы в России», — отмечается в сообщении.

Ранее Маас заявил, что Германия нуждается в России как в партнере во внешней политике для разрешения мировых конфликтов. Немецкий политик отметил, что Россия может помочь решить конфликты в Йемене, Сирии, а также на Украине, где российская сторона своими первоначальными действиями нарушила международное право. Данное заявление было сделано на традиционном новогоднем приеме «Восточного комитета — Восточноевропейской ассоциации немецкой экономики».

News.ru писал, что Хайко Маас намерен установить тесное, доверительное сотрудничество с Россией. Немецкий политик уточнил, что доверительное сотрудничество с Россией — это цель европейской восточной политики, а чтобы этого добиться, нужен «честный диалог» и «принципы».