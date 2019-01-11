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Глава МИД ФРГ посетит Россию в январе

Хайко Маас Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Хайко Маас

в мире [ версия для печати ]

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что посетит в январе Москву. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«Я отправлюсь в этом месяце ещё раз в Москву, чтобы обсудить с моим коллегой не только будущее ДРСМД, но и экономические реформы в России», — отмечается в сообщении.

Ранее Маас заявил, что Германия нуждается в России как в партнере во внешней политике для разрешения мировых конфликтов. Немецкий политик отметил, что Россия может помочь решить конфликты в Йемене, Сирии, а также на Украине, где российская сторона своими первоначальными действиями нарушила международное право. Данное заявление было сделано на традиционном новогоднем приеме «Восточного комитета — Восточноевропейской ассоциации немецкой экономики».  

News.ru писал, что Хайко Маас намерен установить тесное, доверительное сотрудничество с Россией. Немецкий политик уточнил, что доверительное сотрудничество с Россией — это цель европейской восточной политики, а чтобы этого добиться, нужен «честный диалог» и «принципы».


#германия #МИД #ХайкоМаас #ФРГ
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