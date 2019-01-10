Глава МИД ФРГ планирует посетить Россию

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Хайко Маас

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил о намерении посетить Россию, чтобы установить тесное, доверительное сотрудничество.

«В ближайшее время я снова поеду в Россию, чтобы искать прямого диалога. А также для того, чтобы выступить за экономические реформы в России, которые считаю необходимыми», — сказал Маас.

Немецкий политик уточнил, что доверительное сотрудничество с Россией — это цель европейской восточной политики, а чтобы этого добиться, нужен «честный диалог» и «принципы». Данное заявление было сделано на традиционном новогоднем приеме «Восточного комитета — Восточноевропейской ассоциации немецкой экономики».

Как ранее писал News.ru, глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что страна нуждается в России как в партнере во внешней политике для разрешения мировых конфликтов. Он отметил, что Россия может помочь решить конфликты в Йемене, Сирии, а также на Украине, где российская сторона своими первоначальными действиями нарушила международное право.