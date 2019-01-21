Глава МИД ФРГ напомнил о лежащей на Мэй ответственности

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что действия британского парламента отразятся на будущем всей Европы.
Министр призвал британское правительство тщательно искать выход из сложившейся в результате голосования парламентариев ситуации.
«На Терезе Мэй и парламенте лежит большая ответственность за наше будущее в Европе», — сказал он.
Ранее News.ru писал о том, что британский премьер-министр Тереза Мэй прокомментировала голосование в Палате общин, во время которого депутаты выразили доверие её правительству. По словам политика, королевство в любом случае выйдет из Евросоюза.