Глава МИД ФРГ напомнил о лежащей на Мэй ответственности

https://news.ru/storage/news/b04f1556b6affd29ebeed2ee99184609/fd76bea7-d380-4738-8dd2-8725abbaced2_850.jpg Zuma/ТАСС

Хайко Маас

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что действия британского парламента отразятся на будущем всей Европы.

Министр призвал британское правительство тщательно искать выход из сложившейся в результате голосования парламентариев ситуации.

«На Терезе Мэй и парламенте лежит большая ответственность за наше будущее в Европе», — сказал он.

Ранее News.ru писал о том, что британский премьер-министр Тереза Мэй прокомментировала голосование в Палате общин, во время которого депутаты выразили доверие её правительству. По словам политика, королевство в любом случае выйдет из Евросоюза.