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Глава МИД ФРГ напомнил о лежащей на Мэй ответственности

Хайко Маас Zuma/ТАСС

Хайко Маас

в мире [ версия для печати ]

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что действия британского парламента отразятся на будущем всей Европы.

Министр призвал британское правительство тщательно искать выход из сложившейся в результате голосования парламентариев ситуации.

«На Терезе Мэй и парламенте лежит большая ответственность за наше будущее в Европе», — сказал он.

Ранее News.ru писал о том, что британский премьер-министр Тереза Мэй прокомментировала голосование в Палате общин, во время которого депутаты выразили доверие её правительству. По словам политика, королевство в любом случае выйдет из Евросоюза.


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