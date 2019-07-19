https://static.news.ru/photo/01d166f8-abdc-11e9-9fbc-fa163e074e61_1024.jpg Юкия Амано Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/Global Look Press

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано, занимающий пост с 2009 года, досрочно сложит свои полномочия.

Юкия Амано досрочно покинет свой пост. Официально об этом может быть сообщено в понедельник, — сообщил « Интерфаксу » источник в Вене.

По одной из версий, отставка Амано связана с проблемами со здоровьем.

Выборы нового главы МАГАТЭ могут быть назначены на апрель 2020 года.

Ранее News.ru сообщал, что в отставку уйдет премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он заявил, что не станет в очередной раз выдвигать свою кандидатуру на пост главы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) после завершения срока его полномочий в 2021 году. Таким образом, политик подтвердил, что уйдёт в отставку с должности главы правительства, так как в азиатской стране руководителем кабмина автоматически становится председатель правящей партии.