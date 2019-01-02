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Глава КНР готов силой вернуть Китаю Тайвань

Pang Xinglei/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

КНР готова применить силу, чтобы вернуть в состав республики Тайвань, заявил китайский лидер Си Цзиньпин.

Поднебесная воспользуется любыми мерами, чтобы снова подчинить Пекину остров, пишет РЕН ТВ.

«Китай не станет атаковать китайский народ и приложит огромные усилия для достижения цели мирного воссоединения», — заявил политик.

Председатель КНР уверен, что независимость Тайваня лишена исторической перспективы.

Отношения между КНР и Тайванем прервались после того, как в 1949 году силы Гоминьдана потерпели поражение в гражданской войне с Компартией Китая и перебрались в островную провинцию. В конце 1980-х годов контакты возобновились, а с начала 1990-х стороны стали взаимодействовать посредством пекинской Ассоциации развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйского Фонда обменов через пролив.

Ранее News.ru публиковал заявление китайских военных по поводу возможных попыток «отобрать» Тайвань у КНР. Министр обороны Вэй Фэнхэ заявил, что Пекин «не постоит за ценой» и примет меры против агрессоров.


#китай #СиЦзиньпин #КНР #ТАЙВАНЬ
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