Глава КНР готов силой вернуть Китаю Тайвань

https://news.ru/storage/news/6d7ac9ee3ff048f55645ec724d29c3ee/e0a1b685-9b2d-4afd-865c-9ed0a76a18f0_850.jpg Pang Xinglei/Global Look Press

КНР готова применить силу, чтобы вернуть в состав республики Тайвань, заявил китайский лидер Си Цзиньпин.

Поднебесная воспользуется любыми мерами, чтобы снова подчинить Пекину остров, пишет РЕН ТВ.

«Китай не станет атаковать китайский народ и приложит огромные усилия для достижения цели мирного воссоединения», — заявил политик.

Председатель КНР уверен, что независимость Тайваня лишена исторической перспективы.

Отношения между КНР и Тайванем прервались после того, как в 1949 году силы Гоминьдана потерпели поражение в гражданской войне с Компартией Китая и перебрались в островную провинцию. В конце 1980-х годов контакты возобновились, а с начала 1990-х стороны стали взаимодействовать посредством пекинской Ассоциации развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйского Фонда обменов через пролив.

Ранее News.ru публиковал заявление китайских военных по поводу возможных попыток «отобрать» Тайвань у КНР. Министр обороны Вэй Фэнхэ заявил, что Пекин «не постоит за ценой» и примет меры против агрессоров.