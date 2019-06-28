https://static.news.ru/photo/3dfe07e0-9b0a-11e9-a221-fa163e074e61_1024.jpg Ким Чен Ын Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын узнал о намерении американского президента Дональда Трампа встретиться из микроблога в Twitter. Об этом северокорейский лидер заявил в воскресенье, 30 июня.

Многие считают, что мы согласовали встречу с президентом Трампом во время обмена письмами, однако я очень удивился, когда прочитал вчера утром запись в Twitter, — цитирует Ким Чен Ына ТАСС .

Встреча лидеров США, Южной Кореи и КНДР состоялась в ДМЗ утром в воскресенье, 30 июня. Президент США совершил символический переход границы КНДР, став первым американским лидером, посетившим страну.

По словам Дональда Трампа, его поездка в ДМЗ была запланирована ещё несколько месяцев назад. А идея встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном стала спонтанной, писал News.ru.