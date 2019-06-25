Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что политика Соединённых Штатов в отношении возглавляемой им страны является свидетельством безысходности администрации Дональда Трампа и умственной отсталостью Белого дома.
Действия Белого дома означают, что он умственно отсталый. Стратегическая терпеливость Ирана не означает, что мы боимся, — сказал лидер в эфире государственного телеканала.
Ранее сообщалось, что президент Штатов Дональд Трамп приказал нанести авиаудар по стратегическим объектам Ирана из-за потери беспилотника, однако в последний момент передумал.
Как писал News.ru, американский лидер отменил приказ, сочтя количество предполагаемых человеческих жертв непропорциональным ответом на действия Тегерана.