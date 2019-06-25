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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его государство, защищая свои интересы в Сирии, не будет подвергать опасности российские войска.

Я хотел бы заверить, что, защищая себя, мы не будем никак подвергать опасности российские силы, — заявил Нетаньяху. Видеозапись этого выступления разместила канцелярия политика в Twitter. Премьер также поблагодарил правительство...